Türkiye'nin LPG ihracatı arttı

Kaynak: AA
Türkiye'nin LPG ihracatı arttı

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan sıvılaşmış petrol gazı (LPG) ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun EPDK'nın yıllık LPG sektör raporundaki verilere göre, rafinerici lisansı sahiplerinin, geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,4 azaldı. Bu düşüşün ardından üretim 920 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

EPDK verilerin göre Türkiye'den 17 farklı ülkeye LPG ihracatı yapıldı. En çok ihracat yapılan ülkeler İsviçre, Lübnan, Romanya, Bulgaristan ve Tunus şeklinde sıralandı.

İhracat faaliyetleri başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya, İskenderun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldü

Böylece rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ihracatı yüzde 1,52 artış gösterdi ve 416 bin 117 ton olarak kayıtlara geçti.

Toplam 13 farklı ülke ve bölgeden LPG ithalatı yapıldı. En çok ithalat yapılan ilk 5 ülke ise Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Nijerya olarak gerçekleşti.

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