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  • Fransa'daki Başkonsolosluğumuza molotofkokteylli saldırı

Fransa'daki Başkonsolosluğumuza molotofkokteylli saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:21
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Türkiyenin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Fransa'daki Başkonsolosluğumuza molotofkokteylli saldırı
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Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

"Saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmiyoruz"

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi. (AA)

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Tekin Ertürk
7.01.2023 21:38
Acaba tarih tekerrür mü ediyor?  
 
1950
7.01.2023 21:27
Bunlar akp ye hizmet edenler  
 
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