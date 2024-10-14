Türkiye'nin o havalimanına yıldırım düştü! Pist görevlisi şok geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye'nin o havalimanına yıldırım düştü! Pist görevlisi şok geçirdi

Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü. Pist görevlisi şoka girdi.

Rize- Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düştü. Olay sırasında şok geçiren pist görevlisi Avni M. (30) hastaneye kaldırıldı.

Rize- Artvin Havalimanı'nda saat 08.40'ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü. Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni m., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. (DHA)

Türkiye'nin o havalimanına yıldırım düştü! Pist görevlisi şok geçirdi

Türkiye'nin o havalimanına yıldırım düştü! Pist görevlisi şok geçirdi

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