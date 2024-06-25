Türkiye'nin otel devi iflasın pençesinde. Çalışan yüzlerce kişi kara kara düşünüyor

Düzenleme: Kaynak: Turizm FM
Türkiye'nin otel devi iflasın pençesinde. Çalışan yüzlerce kişi kara kara düşünüyor

Türk turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş. iflasın eşiğine geldi. Şirket İzmir Selçuk'taki 5 yıldızlı 352 odalı Labranda Ephesus Princess isimli oteli için konkordato talebinde bulundu.

Ekonomik kriz turizm sektörünü de vurdu. İzmir Selçuk'ta bulunan 5 yıldızlı 312 odalı ve her şey dahil sistemiyle hizmet veren 5 yıldızlı Labranda Ephesus Princess otel için konkordato talebinde bulunuldu.

Karar çalışanlar arasında da büyük endişeye neden oldu. Bir çalışan "Yaz sezonu daha yeni başladı. İşlerin en yoğun olduğu dönemdeyiz. Çalışanların kafasında iflas edersek işsiz kalırız endişesi hakim" yorumunu yaptı.

Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş. bünyesinde bulunan otel için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato talebi üzere otele 3 uzmanı geçici konkordato komiserleri olarak atadı.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı sonrası alacaklıların yedi gün içinde mahkemeye itiraz ederek konkordato talebinin reddini isteme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

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