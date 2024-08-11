Türkiye'nin Paris kabusu

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. Türk milli sporcular, oyunları 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları’ndan bu yana ilk kez bir yaz olimpiyatını altın madalya kazanamadan bitirdi.

Kadınlar boksta Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu final maçlarında kaybederek gümüş madalya kazanırken, Esra Yıldız Kahraman üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya aldı. Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’ten oluşan karma 10 metre havalı tabanca takımı, yarı finalde Sırbistan’a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Paris’te bronz madalya kazandı. Erkekler okçuluk takımında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış bronz madalya aldı. Güreşte ise kadınlar 68 kilogramda Buse Naz Çavuşoğlu ve erkekler 125 kilogramda Taha Akgül bronz madalya kazandı. Taekwondo branşında Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kilogramda bronz madalya elde etti.

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez yarı finale kaldığı Olimpiyatlar’da İtalya’ya ve üçüncülük maçında Brezilya’ya yenilerek dördüncü oldu. Yüzmede, Türkiye’yi Olimpiyat tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 14.41.22’lik derecesiyle beşinci oldu ve "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.

Türkiye, 1984’ten sonraki en başarısız Olimpiyat Oyunları’nı geçirdi. Tokyo 2020’de 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, Paris 2024’ü 64. sırada tamamladı.

TÜRKİYE 112 MADALYAYA ULAŞTI

İlk kez Londra 1908’de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları’na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Bu Olimpiyatlar’da alınan 8 madalya ile toplam madalya sayısı 112’ye yükseldi.

ATICILIKTA TARİH YAZDILAR

Paris Olimpiyatları’nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Türkiye’nin atıcılık branşındaki ilk Olimpiyat madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye’nin Yaz Olimpiyatları tarihinde madalya kazandığı 10. spor dalı oldu.

GÜREŞTE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye, güreşte sadece 2 bronz madalya ile döndü. Daha önce katıldığı 18 Olimpiyat’ta 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya kazanan Türkiye, en başarılı olduğu Roma 1960 Olimpiyatları’nda güreşte 7 altın, 2 gümüş madalya almıştı.

DÜNYA YUSUF DİKEÇ'İ KONUŞTU

Milli atıcı Yusuf Dikeç, final müsabakasında ekipman kullanmadan ve tek eli cebinde atış yapması nedeniyle Olimpiyatlar’ın simgesi haline geldi. Dünya çapında sosyal medyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç’in "atış pozu"nu, Olimpiyatlar’ın geri kalanında sporcular sevinç gösterisi olarak kullandı. Dünya rekoru kıran sırıkla atlamacı Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada Nina Kennedy, erkekler disk atmada Roje Stona ve pek çok sporcu, başarılarını Yusuf Dikeç hareketiyle kutladı.