Türkiye'nin risk priminde büyük düşüş

Türkiye’nin kredi risk primi 3 yılın ardından ilk defa 350 baz puanının altına inerek 348,2 seviyesine geriledi.

Türkiye'nin risk priminde büyük düşüş

Mayıs ayında bugünkünün iki katı yani 700 baz puan seviyesinde olan kredi risk primi, geçtiğimiz 6 ayda 350 baz puan azalarak 348,2 seviyesine geldi.

14 Mayıs seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek’in göreve geldiği günden bu yana en çok dikkat çektiği konulardan birisi olan CDS (kredi risk primi) puanının azalması ile yabancı yatırımcılarında Türkiye’de yatırım yapacağı da iktidar kanadından sık sık dile getirilmişti.

REKOR 900 PUAN

Türkiye’nin kredi risk primi 14 Temmuz 2022 tarihinde 900 puan ile rekorunu kırmıştı.

CDS NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

CDS PRİMİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ülkelerin dış borçlanmalarına karşı CDS'leri genelde büyük uluslararası yatırım bankaları sağlıyor ve o ülkelerin borcunu çevirememesi halinde ödemeyi bu banka üstlenmiş oluyor. Bu bankalar da söz konusu ülkenin geri ödeme yeteneğini, makroekonomik koşullarını inceleyerek bir risk oranı belirliyor.

Bu oran belirlenirken uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar önemli bir rol oynasa da bunun dışında da bir çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Ekonomisi sağlam ve geri ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük olurken geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.

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