Türkiye'nin sanayi devi iflas etti binaları satıldı. Erdoğan'dan yardım istemişti

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Türkiye'nin sanayi devi iflas etti binaları satıldı. Erdoğan'dan yardım istemişti

Konya'da 1989 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Pakpen, yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin ton yalıtım malzemesi üretiyordu. Erdoğan'dan da yardım isteyen ancak sonuç alamayan dev firma iflas edince fabrikası ve idari binası Bagen’e satıldı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alan Pakpen iflas etti.

Kapı, Pencere, Boru, Bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üreten Pakpen yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi, günlük 1000 adet kompozit oda kapısı üretiyordu.

Ekonomik krizden tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayan Pakpen’in kurucusu merhum Mehmet Tuza, şirketin ayakta kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmıştı.

Tuza; “Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" dediği mektubu devlet yetkilileri yanıtsız bırakmıştı.

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu.

Pakpen’in Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen’e satıldı. Pakpen’den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.

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