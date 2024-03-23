Türkiye'nin Siber alemdeki muhafız sayısı 7 bin 500'e yükseldi

Ulusal Siber Güvenlikte muhafız sayısının 7 bin 500'e yükseldiği açıklandı. Rakam, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemede ortaya çıktı. Bu çerçeveden ulusal siber güvenlik muhafızları, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) kapsamında 8 stratejik amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak 40 eylem maddesi ve 75 uygulama adımının hayata geçirilmesine yönelik periyodik izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürüyor.

7 Bin 500'e yükselen siber muhafızlar sektörel tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 7'si ulusal 2'si de uluslararası 9 tatbikat gerçekleştirildi.

Türkiye'de teknik olarak siber güvenlik organizasyonu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi koordinasyonunda kurumsal SOME'lerden oluşuyor.

Kritik altyapı sektörlerinde sektörel SOME sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı ise 2 bin 193'e ulaştı. SOME İletişim Platformu'na kayıtlı güncel uzman sayısı da 7 bin 480 oldu.

Periyodik olarak SOME'lerin olgunluk seviyelerinin gelişiminin izlenmesine devam edilirken, olgunluk seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.