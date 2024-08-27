Türkiye'nin sosyal medya tercihi belli oldu

Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 oranı ile ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram olarak sıralandı.

İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 54,1 iken kadınlarda yüzde 49,3 oldu.

Kullanıcıların yüzde 86,2'si tarafından aktif olarak kullanılan WhatsApp, hem erkekler hem de kadınlar arasında en popüler uygulama olarak ilk sıraya yerleşti.

Bu oranlar, WhatsApp'ın hem erkekler hem de kadınlar arasında büyük bir popülariteye sahip olduğunu gösterdi.. Erkek kullanıcıların yüzde 89,5’i, kadınların ise yüzde 82,9’u WhatsApp'ı aktif olarak kullanıyor.

SOSYAL MEDYAYI EN ÇOK ERKEKLER KULLANIYOR

Erkeklerin sosyal medya kullanım oranları kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Erkeklerin yüzde 74,7’si YouTube’u, yüzde 67’si ise Instagram’ı tercih ederken, bu oranlar kadınlarda sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 63,9 olarak ölçüldü.

İNTERNET ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Türkiye’de internet kullanıcılarının alışkanlıkları da bu yıl farklılık gösterdi. TÜİK verilerine göre en çok kullanılan cihaz türü yüzde 47,9 oranla internet bağlantılı televizyonlar oldu.

Robot süpürgeler, akıllı buzdolapları, kahve makineleri gibi ev aletleri yüzde 10,2 oranında kullanılırken, akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknolojiler yüzde 9,7 ile sıralandı.

Bu durum, akıllı ev aletlerinin ve giyilebilir teknolojilerin Türkiye’de giderek yaygınlaştığını ortaya koydu.

YAŞLILAR DA İNTERNET KULLANIYOR

TÜİK araştırma verilerine göre ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 88,8 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 87,1 olarak ölçülmüştü. kayıtlara İnternet kullanım oranı bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 92,2, kadınlarda yüzde 85,4 olarak göze çarptı.

E-DEVLET KULLANANLAR ARTTI

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların oranları yüzde 73,7 olarak belirlendi. Erkeklerin kamu kurum sitelerine kadınlardan daha yoğun olarak girdikleri görüldü.