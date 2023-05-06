Türkiye’nin Sudan Büyükelçisinin aracına ateş açıldı

Türkiye'nin Sudan Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi geçildi.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldi.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

TAHLİYE UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına hafif silahla ateş açılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

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