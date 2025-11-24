Bozburun Mahallesi'nde deniz üzerinde oluşan hortum, bölgede kısa süreli panik yarattı. Aniden belirip yükselen hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde hortumun dakikalarca etkisini sürdürdüğü görülürken, kıyıya ulaşmadan dağılan hortumun herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

HORTUM NEDİR? HORTUM NASIL OLUŞUR?

Hortum ise hava kütlelerinden sıcak ve nemli olan kütlenin aşağıda, soğuk ve kuru olanın yukarıda konumlanmasıyla tetiklenen bir doğa olayıdır. Hortum bu iki kütleden yoğunluğu yüksek olan soğuk hava aşağı inerek, yoğunluğu az olan sıcak hava ise yukarı çıkarak dengeye ulaşmak isterken oluşur.