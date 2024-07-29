Türkiye'nin teknoloji devi iflas etti. Çelikten 100 kat daha güçlü malzemeyle üretim yapıyordu

Ekonomik kriz Türkiye'de büyük küçük ayırımı yapmadan şirketlerin ya konkordato ya da iflas etmesine neden oluyor. Çelikten 100 kat daha güçlü malzemeyle üretim yapan teknoloji devi SistemTurk iflas etti.

Firmanın en önemli ürünü, grafen üretim makinesiydi. Grafen, bilinen en ince ancak en güçlü malzeme olarak bilinir.

17 yıllık dev firma Ankara Organize Sanayı Bölgesi'nde (OSTİM) 10 bin metrekare alana sahip kendi tesisinde üretim yapıyordu.

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, SistemTurk isimli firmanın konkordato talebini kabul etmeyerek iflasına karar verdi.

Dev firma otomatik şarjör dolum makinesi, namlu yıkama makinesi, namlu doğrultma aparatı, otomatik PVC hortum kesme makinesi, strip kesme makinesi, medikal montaj makineleri, medikal makine üretimi, cakumlu blower yağ temizleme makinelerinin üretimini gerçekleştiriyordu.