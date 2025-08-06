Türkiye’nin turizm cennetinde skandal! 9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye’nin turizm cennetinde skandal! 9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ailesiyle tatile gelen 9 yaşındaki Ali Güler, otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti. İhmal iddiaları üzerine 2 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün Köyceğiz'deki bir otelin havuzunda meydana geldi. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen Güler, hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi! Türkiye’nin turizm cennetinde yaşandı! Tatil kabusa döndü

9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi! Türkiye’nin turizm cennetinde yaşandı! Tatil kabusa döndü

9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi! Türkiye’nin turizm cennetinde yaşandı! Tatil kabusa döndü

9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi! Türkiye’nin turizm cennetinde yaşandı! Tatil kabusa döndü

9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi! Türkiye’nin turizm cennetinde yaşandı! Tatil kabusa döndü

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