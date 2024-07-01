Türkiye'nin ünlü süt fabrikası iflasla boğuşuyor. Alacaklılar sıraya girdi

Ekonomik kriz bazı çevrelere göre Türkiye'yi teğet geçtiği iddia edilse de gerçek bambaşka. Her ay irili ufaklı yüzlerce şirket ya konkordato ilan ediyor ye de iflas bayrağını çekiyor. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretli de işsizler ordusuna katılarak daha da zor duruma düşüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde üretim yapan Damsa Süt, piyasada Akbel Süt ismiyle tanınıyordu. İstanbul, Ankara ve Antalya’da da büyük şubeleri olan dev süt ve süt ürünleri fabrikasının bir çok ilde de şubesi vardı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan duruşmada alacaklılara önemli bir duyuru yapıldı. 11 Temmuz'a kadar firmadan alacağı olanların konkordato komiserine kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.