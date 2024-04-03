Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var

4- JACQUELİNE MARS. 38,5 milyar dolar

ABD'li Jacqueline Mars, kardeşi John Mars ve merhum kardeşi Forrest Jr.'ın dört kızıyla beraber şekerleme ve evcil hayvan maması devi olan Mars şirketinin sahiplerinden birisi.

Şirket, M&M's, Snickers ve Pedigree köpek maması gibi ikonik markaların sahibi.

3- JULIA KOCH: 64,3 milyar dolar

Petrol ve tıbbi teknoloji gibi pek çok sektörde iş yapan Koch Industries'in eski sahibi David Koch'un eşi olan Julia Koch, eşinin ölümünün şirketin büyük ortaklarından biri oldu.

Davis Koch'un ölümünün ardından kendisine ve üç çocuğuna şirketin yüzde 42 hissesi miras kalan Julia Koch da tıpkı Walton gibi sanat ve müze işi ile uğraşıyor.