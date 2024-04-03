Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var

Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var
Kaynak: Haber Global
Forbes, 2024 yılının Milyarderler listesini açıkladı. Listede dünyanın en zengin kadınları da yer aldı. Bu yıl 2 bin 781 milyarderin 369'u kadın oldu. Listeye Türkiye'den giren kadınlar da var. İşte dünyanın ve Türkiye'nin en zengin kadınları..
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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 1

5- MACKENZİE SCOTT

2019 yılında Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra Amazon'un yüzde 4'üne sahip olan Mackenzie Scott, yaptığı açıklamada servetinin çoğunu dağıtacağını duyurdu.

Scott’ın hayatı boyunca yaptığı bağışların toplamı 17,3 milyar dolara ulaştı. Scott, servetinin önemli bir bölümünü bağışlamamış olsaydı listede 3. sırada olacaktı.

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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 2

4- JACQUELİNE MARS. 38,5 milyar dolar

ABD'li Jacqueline Mars, kardeşi John Mars ve merhum kardeşi Forrest Jr.'ın dört kızıyla beraber şekerleme ve evcil hayvan maması devi olan Mars şirketinin sahiplerinden birisi.

Şirket, M&M's, Snickers ve Pedigree köpek maması gibi ikonik markaların sahibi.

3- JULIA KOCH: 64,3 milyar dolar

Petrol ve tıbbi teknoloji gibi pek çok sektörde iş yapan Koch Industries'in eski sahibi David Koch'un eşi olan Julia Koch, eşinin ölümünün şirketin büyük ortaklarından biri oldu.

Davis Koch'un ölümünün ardından kendisine ve üç çocuğuna şirketin yüzde 42 hissesi miras kalan Julia Koch da tıpkı Walton gibi sanat ve müze işi ile uğraşıyor.

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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 3

3- JULIA KOCH: 64,3 milyar dolar

Petrol ve tıbbi teknoloji gibi pek çok sektörde iş yapan Koch Industries'in eski sahibi David Koch'un eşi olan Julia Koch, eşinin ölümünün şirketin büyük ortaklarından biri oldu.

Davis Koch'un ölümünün ardından kendisine ve üç çocuğuna şirketin yüzde 42 hissesi miras kalan Julia Koch da tıpkı Walton gibi sanat ve müze işi ile uğraşıyor.

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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 4

2- ALICE WALTON: 72,3 Milyar dolar

Amerika'nın en zengin kadını olan Alice Walton, Walmart'ın büyük hissedarlarından birisi. Walton, ABD'nin perakende mağazacılık devi Walmart'ın hisse fiyatının son 12 ayda yüzde 34 artması nedeniyle bu yıl servetine 15,6 milyar dolar ekledi.

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan ve kardeşlerinin aksine, hiçbir zaman perakendecinin yönetim kurulunda yer almayan Alice Walton, bunun yerine sanatla ilgileniyor.

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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 5

1- FRANÇOİSE BETTENCOURT: 99,5 milyar dolar

Kozmetik şirketi L'Oréal'in ortaklarından Françoise Bettencourt Meyers, üst üste dördüncü kez dünyanın en zengin kadını olmayı başardı. 70 yaşındaki kadının 99,5 milyar dolarlık servetinin büyük çoğunluğu, kocası ve iki oğluyla birlikte sahip olduğu Fransız güzellik devi L'Oréal Group'un yaklaşık yüzde 35'lik hissesinden kaynaklandı.

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Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kadınları belli oldu. Bakın zirvede kim var 6

Türkiye'nin en zengin kadını ise 3,1 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç oldu. Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisi olan İpek Kıraç'ın Kıraç Holding'in yanında Koç Holding'de de hissesi bulunuyor.

39 yaşındaki İpek Kıraç'ın serveti geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar arttı. Geçen yılki listede Türkiye'nin en zengin beşinci, dünyanın en zengin 1027. ismi olan İpek Kıraç, bu yıl dünya listesinde 1062. sırada yer aldı.

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