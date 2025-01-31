Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Birol Akgün Azerbaycan’da

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'nin yeni Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, görevine başlamak üzere Azerbaycan'a geldi. Akgün, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e güven mektubunu sunarak göreve başlayacak.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, görevine başlamak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Akgün, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği mensupları tarafından karşılandı.

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Birol Akgün, büyükelçilik görevine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunduktan sonra resmi olarak başlayacak.

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BİROL AKGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Birol Akgün, 2016-2024 yılları arasında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı olarak görev yapmış ve Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.

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