Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak

Üretime 2026'da başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji filosuna yeni üyesinin yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin enerji filosuna katılacak yeni gemiye ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, "Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda, Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform." ifadesini kullandı.

Alparslan Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filomuza şimdi de yüzer üretim tesisimizi dahil ettik. Karadeniz’de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası’nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Mavi vatandaki dev filomuzun yeni üyesi milletimize hayırlı olsun."

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada "Gemi, Singapur'dan önümüzdeki hafta başında yola çıkacak. İki aya yakın bir seyir süresi var." bilgisini paylaştı. Bayraktar, platformun Marmara'da bir tersanede birkaç ay süren bakım işleminden geçeceğini, sonrasında Filyos Limanı'na gideceğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5,5 milyon metreküp olan üretimin ilk fazda 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, "Bu yeni platformla biz inşallah bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız." dedi.