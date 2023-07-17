Türkiye'ye büyük uyarı yapıldı. Kerberos bitti Karon sıcaklığı geliyor

Türkiye'de de aşırı sıcaklara sebep olan 'Kerberos' adlı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Sıcaklara karşı uyaran Avrupalı uzmanlar önümüzdeki hafta 'Karon' adlı ikinci bir dalganın geleceği konusunda uyarıda bulundu. Avrupa'da sıcakların en çok vurduğu İtalya'dan yapılan uyarıda, 19-23 Temmuz arasına dikkat çekildi.

İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, adını Yunan mitolojisinde "ruhları cehennem ırmağından geçiren" kayıkçıdan alan Karon sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi. BBC'ye konuşan Betti, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz arasında, sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirve noktasına yükselecek. Bu bölgelerde, yerel olarak birden fazla sıcaklık rekoru kırılabilir" dedi.

YENİ SICAK HAVA DALGASININ MERKEZ ÜSSÜ SİCİLYA

Karon sıcak hava dalgasının merkez üssünün, İtalya'ya bağlı Sardinya adası olması bekleniyor. Sardinya'da hava sıcaklığının 48 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Avrupa'da modern tarihte kırıldığı bilinen sıcaklık rekoru 48.8 dereceydi. Rekor, Ağustos 2021'de Sicilya'da ölçülmüştü.

TRAKYA'DA 48 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve İspanya, son günlerde Kerberos sıcak hava dalgasının etkisindeydi. İsmini Dante Alighieri’nin 14. yüzyılda yazdığı İlahi Komedya adlı eserinde, Cehennemin üçüncü halkasında oburlara işkence eden üç başlı canavar köpekten alan dalga, Türkiye'de rekor sıcaklıklara sebep olmuştu. Trakya'da 48 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

İTALYA'DA ALARMDA

İtalya'da aralarında Roma, Bologna ve Floransa'nın da bulunduğu 16 kentte kırmızı alarm ilan edilmişti. İtalya'da en az bir kişi aşırı sıcaktan ölmüş, çok sayıda turist fenalaşmıştı.

Komşu Yunanistan'da birçok noktada 40 derecenin üzerinde sıcaklık ölçülürken, Atina'da Akropolis'e ziyaretler en sıcak saatlerde yasaklanmıştı.

İSPANYA'DA ÇIKAN YANGINDA 4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İspanya'ya bağlı Kanarya adalarının La Palma bölgesinde ise aırı sıcaktan çıktığı belirtilen yangın nedeniyle en az 4 bin kişi tahliye edilmiş, en az 4 bin 500 hektarlık alan kül olmuştu.