Türkiye'ye düşen göktaşına dair yeni görüntü

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının düştüğü esnada gecenin gündüz gibi aydınlandığı görüldü. Göktaşının düşüş anına dair pek çok görüntü sosyal medyada hızla yayılırken bunu izleyenleri heyecanlandırdı.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gecenin gündüz gibi aydınlandığı o anlar, güvenlik kameralarınca ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

YENİ GÖRÜNTÜ

Pek çok ilden görülen göktaşı düşmesine dair yeni görüntü Şanlıurfa'dan geldi. Düşmesi sırasında gökyüzünü renkten renge sokan göktaşı büyük heyecan yarattı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD Bingöl İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kiğı ile Yayladere ilçelerinden konuya ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.