Türkiye'ye düşen meteorun parçası Diyarbakır'da bulundu.

Diyarbakır'a düşen göktaşını bulduğunu iddia eden bir vatandaş, 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkardı.

Türkiye'ye düşen meteorun parçası Diyarbakır'da bulundu.

2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bir göktaşının düştüğü görülmüştü. Küçük kaya parçaları halinde düşen göktaşları geceyi gündüz gibi aydınlatmıştı.

TARLASINDA 4 SAAT ARAMA YAPMIŞ

Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti. Tarlasında yaklaşık 4 saat arama yapan Gümüş, göktaşı olduğunu düşündüğü bir cisim buldu.

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4 MİLYON LİRAYA SATILIĞA ÇIKARDIĞINI AÇIKLADI

Düşen göktaşlarından birini bulduğunu iddia eden Umut Can Gümüş, 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkardığını açıkladı.

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"Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim" diyen Gümüş, şunları söyledi:

"O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi."

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