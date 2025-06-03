Türkiye’ye gelirse tutuklanacağı söyleniyordu! Hikmet Tuğsuz aniden Survivor’a veda etti

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlarından tutuklama kararı verilmişti. Tuğsuz geçmişte yargılandığı bir dosyada kısa süreli hapis cezası almış ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti. Yurt dışı yasağının kalkmasıyla da Survivor 2025’e katılmıştı.

ANİDEN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'un ünlü sunucusu Murat Ceylan, Hikmet Tuğsuz'un yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Hikmet'in bu ani ayrılık kararının nedeni kullanıcılar tarafından çok merak edildi.

Murat Ceylan Hikmet'in ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz gibi Hikmet burada değil. Ailesiyle iletişime geçtik ve onlar da görüşme talebinde bulundular. Yapılan görüşmeler sonucunda, özel nedenlerden dolayı Hikmet'in Survivor'a devam edemeyeceği kararı alındı.

Vedalaşmaya gelemeyecek. Son dönemlerdeydi, maalesef bu sebepten dolayı bizde Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Hikmet Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü fiziği, rekabetçi yapısı ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk olarak 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 2025’te Survivor All Star’a katılarak yeniden adından söz ettirdi.

Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider ruhlu karakteriyle tanınsa da, bu kez saha dışı olaylarla gündeme geldi. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tavırları, hakkındaki suçlamaları daha da öne çıkardı.