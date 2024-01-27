Türkiye'ye geri dönen gurbetçi bin pişman. "Yandım Allah" deyip Almanya'ya dönüyor

Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalının düzenlediği sokak röportajında konuşan gurbetçinin dedikleri gündem oldu.

Gurbetçilerin “Almanya çok kötü, Türkiye çok iyi” yalanlarından sonra doğruları söyleyen bir gurbetçinin denk gelmesi şaşırttı.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşadığını söyleyen adam, “Temelli dönüş yapmayı düşündük. Ama hata yaptığımızı anlıyoruz. Hani yazdan yaza geliyorduk kendimizi biraz kandırmışız. Güzel taraflarını görüyoruz yazın insanlar sokaklarda diyoruz ki ‘hep böyle güzeldir’. Ne zaman burada gerçekten 7/24 içinde yaşamaya başlıyorsunuz, ekonominin durumu da zaten her şeyi gösterdi.” dedi.

Almanya’da fiyatların ani bir şekilde arttığını hiç görmediğine dikkat çeken gurbetçi, “Bir şeye gidiyorsunuz ertesi gün fiyat aynı değil. Biz 30 senedir Almanya'da ekmeğin pahalandığını görmedik. Burada yaşayan insanlara ben acıyorum” ifadeleriyle Türkiye ve Almanya ekonomilerini karşılaştırdı.

Türkiye’deki kaçak ve sığınmacı sorununun ülkeyi kaosa sürüklediğini dile getiren adam, “Gelişmiş ülkelerin hiçbir tanesinde burada gördüğünüz bu mülteci kaosu böyle yoktur. Bakın Almanya’da da var şu anda okumuş, işe yarayacak adamları biz alalım, çalıştıralım, monte edelim bizim sistemin içine çark dönsün, işe yaramayanlara yollayalım. Kim alıyor geri?" dedi.

Muhabir ise bu soruya şu yanıtı verdi:

Ahmet Davutoğlu yaptı, Geri kabul Anlaşması ile biz alıyoruz.