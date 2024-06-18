Türkiye'ye gönderilenler Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) göç politikalarından sorumlu üyesi Yorgos Psihoyos, Yunan unsurlarının geri itmesi nedeniyle 3 yıl içinde yaşanan 15 olayda en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine ilişkin tanık beyanlarına dayanan haberle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Psihoyos,konuya ilişkin, "Kapsamlı bir soruşturma, cevaplar, hesap verilebilirlik talep ediyoruz. Bunu istiyoruz çünkü insan hayatına önem veriyoruz. Can kayıplarına alışamayız." ifadelerini kaydederken uluslararası kurum ve örgütlerin Yunanistan Sahil Güvenliğiyle ilgili son yıllarda gündeme taşıdığı iddiaların aydınlatılması hakkında partisinin daha önce de talepte bulunduğunu ifade etti.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise, gazetecilerin yönelttiği soru üzerine, iddiaların henüz kanıtlanmadığını fakat araştırıldığını savundu ve "Son zamanlarda Türk ve Yunan makamlarının iyi işbirliği sayesinde düzensiz göçün kökeniyle mücadele çerçevesinde önemli sayıda insan kaçakçısı tasfiye edildi" ifadelerini kaydetti.

BBC’ye konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içinde yaptığı 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne yol açtıkları öne sürülmüştü. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından itilen ya da Yunan adalarına geçtikten sonra denize terk edilen 43 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

BBC’nin haberinde 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği belirtilmiş ve kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç" dediği iletilmişti.