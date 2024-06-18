Türkiye'ye gönderilenler Yunanistan'ı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye gönderilenler Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA, Türkiye’ye geri itilen düzensiz göçmen ölümlerinin aydınlatılmasını istedi.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’ın (SYRIZA) göç politikalarından sorumlu üyesi Yorgos Psihoyos, Yunan unsurlarının geri itmesi nedeniyle 3 yıl içinde yaşanan 15 olayda en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine ilişkin tanık beyanlarına dayanan haberle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Psihoyos,konuya ilişkin, "Kapsamlı bir soruşturma, cevaplar, hesap verilebilirlik talep ediyoruz. Bunu istiyoruz çünkü insan hayatına önem veriyoruz. Can kayıplarına alışamayız." ifadelerini kaydederken uluslararası kurum ve örgütlerin Yunanistan Sahil Güvenliğiyle ilgili son yıllarda gündeme taşıdığı iddiaların aydınlatılması hakkında partisinin daha önce de talepte bulunduğunu ifade etti.

32d20566-ee2f-4bc1-8805-79aa52313cce.webpHÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise, gazetecilerin yönelttiği soru üzerine, iddiaların henüz kanıtlanmadığını fakat araştırıldığını savundu ve "Son zamanlarda Türk ve Yunan makamlarının iyi işbirliği sayesinde düzensiz göçün kökeniyle mücadele çerçevesinde önemli sayıda insan kaçakçısı tasfiye edildi" ifadelerini kaydetti.

BBC’ye konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içinde yaptığı 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne yol açtıkları öne sürülmüştü. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından itilen ya da Yunan adalarına geçtikten sonra denize terk edilen 43 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

duzensiz-gocmen-aa-1928009.jpgBBC’nin haberinde 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği belirtilmiş ve kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç" dediği iletilmişti.

aa-20240613-34865888-34865886-izmir-aciklarinda-36-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpg

İlgili Haberler
Yüz binlerce sığınmacı alan ülke çete savaşlarının merkezi oldu
Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık video. Kurtuluşun simgesi Gaziantep Arap şehrine döndü
Son Haberler
İstanbul'da herkese bedava oldu. İlk başvuran sırayı kapıyor Ekonomi
İstanbul'da herkese bedava oldu. İlk başvuran sırayı kapıyor
Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme Spor
Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme
Ermeni sorununda utanılacak yeni gelişmeler / Ferruh Demirmen Konuk Kalem
Ermeni sorununda utanılacak yeni gelişmeler / Ferruh Demirmen
Arda Güler İspanya'yı yaktı Spor
Arda Güler İspanya'yı yaktı
Almanya'da PKK alarmı Dünya
Almanya'da PKK alarmı
Şota ikiye bölündü Spor
Şota ikiye bölündü
Bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı Gündem
Bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı