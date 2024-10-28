Türkiye’ye ikinci nükleer santral geliyor! Erdoğan o ili işaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’ye ikinci nükleer santral geliyor! Erdoğan o ili işaret etti

Mersin’de Akkuyu nükleer projenin ardından o ile yeni nükleer santrali inşa edileceği iddia edildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, 2007’de kurulan Nükller enerji şirketi Rasatom’un Başkanı Alexei Likhachev, RT TV'ye verdiği röportajda Tükiye’de ikinci bir nükleer santral devreye alınmak istediğini belirtti.

Rasatom Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'de ikinci nükleer santralı devreye almak istediğini ve Sinop'ta yapılması planlanan santrali Rasatom'un inşa etmesini istediğini ifade etti.

Rasatom’un Başkanı açıklamasının devamında “Şu anda Türkiye'deki varlığımızın Karadeniz'de bulunan Sinop sahasında olası genişlemesi konusunda hükümet düzeyinde istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

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AKKUYU 2025'DE FAALİYETE GEÇECEK

23 Ekim'de gerçekleştirilen BRICS zirvesinde Erdoğan görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus tarafının Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun 2025 yılında faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Enerji şirketi Rasatom, 2023 Aralık ayı ortasında Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin faaliyete geçmesi için izin aldı. Akkuyu’nun 2025 yaz aylarında faaliyete geçmesine kesin gözüyle bakıyor.

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