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Türkiye'ye itilen göçmen donarak öldü 

Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde Edirne sınırına itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 07:28
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Türkiye'ye itilen göçmen donarak öldü 

Türkiye'ye itilen göçmen donarak öldü 
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Bulgaristan unsurları dövdüğü iki göçmeni yarı çıplak halde Edirne sınırına itti. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü'nde Bulgaristan sınırında hareketsiz halde bulunan göçmenlerin görülmesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. 

Ambulans ekibi ilk yaptığı belirlemede göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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