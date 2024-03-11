Türkiye'ye madalya yağıyor

Kaynak: AA
Türkiye'ye madalya yağıyor
Türk atletler Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker Avrupa Atmalar Kupası'nda 2 madalya daha kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde yarışan Türk atletlerden Muhammet Hanifi Zengin gümüş, Ali Peker ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Leiria kentindeki organizasyon 2. gün yapılan yarışmalarda bitti.

Dün kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz'un bronz, Özlem Becerek'in de 23 yaş altı kadınlar disk atmada altın madalya alması sonrası Türkiye, 2 madalya daha elde etti.

Erkekler 23 yaş altı cirit atmada sahaya çıkan Muhammet Hanifi, 76,15 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ali Peker ise 17,93 metrelik derecesiyle erkekler 23 yaş altı gülle atmada 3. sırayı aldı.

Türkiye böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

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