Türkiye'ye yeni geldi. Tam 20 bin TL!

Dünya jet-setinin adresi Scorpios, yaz başında Bodrum’a açtığı şubesinin açılışını yaptı. Bodrum’da bulunan işletmelerde, fahiş fiyatlar gündemdeki yerini korurken, ünlü mekan da bu furyaya katıldı.

Scorpios, yalnızca içecek ve meyve satın alan bir müşterisine toplamda 166 bin 721 TL'lik hesap çıkardı. Hesabın 19 bin 180 TL’si ise, masaya servis ücreti olarak belirtildi. Söz konusu fişi sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, fiyatlara tepki göstererek “Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…” ifadesini kaydetti.

NEDİR BU SCORPIOS?

Alman Thomas Heyne ve Mario Hertel’in 2015 yılında kurdukları ve kısa sürede dünyaca ünlü bir işletme haline gelen alternatif ‘beach club’ Scorpios ilk şubesini 14 Haziran günü Bodrum’da açtı. Scorpios Bodrum, Cennet Koyu’ndaki eski Hilton Oteli’nin yenilenmesi sonrası 17 Mayıs’ta açılan, Maxx Royal Otel’in yarımadasının en ucunda bulunuyor.

Scorpios Bodrum, Maxx Royal’de kiracı olarak bulunuyor ve merkezi Mikonos’ta olan Scorpios şirketi tarafından işletiliyor. Otelle bir ortaklığı bulunmayan Scorpios Bodrum, 2019 yılında Soho House bünyesine katıldı ve dünyanın farklı bölgelerinde şube açmaya karar verdi. Bodrum ise bu planın ilk adımı oldu.

İlerleyen yıllarda işletmenin Tulum, Atina, Dubai’ye de şube açması bekleniyor.