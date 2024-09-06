Türkiye’yi ayağa kaldıran tahliye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Selin Turşak
Türkiye’yi ayağa kaldıran tahliye

Dilan Polat’tan sonra eşi Engin Polat’ın da 40 yıla kadar hapsinin istendiği “kara para aklama” davasından tahliye edilmesi sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Vatandaşlar tahliye kararına isyan etti.

Mahkeme, Dilan ve Engin Polat’ın yargılandığı “kara para aklama” davasında ara kararını açıkladı. Kararda, 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Bu kararla beraber davada tutuklu sanık kalmadı.

Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

Tahliye kararı sonrası aynı davadan daha önce serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu sevinç çığlıkları atarken sosyal medya hesaplarından video da yayınladılar. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Enerji' şarkısını söyledi.

Kararla beraber sosyal medyada ayağa kalktı. Vatandaşlar tahliye kararına isyan etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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