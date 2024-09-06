Türkiye’yi ayağa kaldıran tahliye

Mahkeme, Dilan ve Engin Polat’ın yargılandığı “kara para aklama” davasında ara kararını açıkladı. Kararda, 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Bu kararla beraber davada tutuklu sanık kalmadı.

Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

Tahliye kararı sonrası aynı davadan daha önce serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu sevinç çığlıkları atarken sosyal medya hesaplarından video da yayınladılar. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Enerji' şarkısını söyledi.

Kararla beraber sosyal medyada ayağa kalktı. Vatandaşlar tahliye kararına isyan etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları: