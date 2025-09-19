Türkiye'yi derinden sarsan KYK yurdu skandalında flaş gelişme!

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaşananlar Türkiye gündemini derinden sarsmıştı. KYK yurdunu işçilere değil sapıklara verildi. "Tadilat" yapılacağı söylenen yaz tatilinde yurttan ayrılıp eşyalarını bırakan öğrenciler, döndüklerinde şoke oldu.

KYK yurdunu sapıklar bastı! İstanbul’da yaşandı yurt yönetimi sessiz kaldı… Kızın iç çamaşırına yapılan şoke etti

Odasında içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu gösteren öğrencilerin yanında başka öğrenciler de odasına prezervatif atıldığını bir başka öğrencinin de iç çamaşırına kalp çizildiği görüldü. Tabii rezillik bununla da bitmedi. Başka bir öğrencinin ise ranzasına "Şanslı kişi kimse yazsın" yazılarak, bir sosyal medya hesabı bırakıldığını paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olaya dair Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bugün ise görevden almalar oldu.

İKİ YURT MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'yi derinden sarsan Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu’ndaki skandalı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı.