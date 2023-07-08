Türkiye'yi istila ettiler dünyanın en zehirlilerinden. Tek ısırığı telef etti

Editör: Erhan SONGÜR

İHA'nın haberine göre, olay, Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kümesteki tavukların kaçışmaya başlaması üzerine durumdan şüphelenen sahipleri içeriye bakınca gözlerine inanamadı. 2 metre boyundaki zehirli bir engerek yılanının tavuklardan birini ısırarak anında ölümüne neden olduğunu gördü.

Bu durum karşısında çaresiz kalan aile bireyleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipte yer alan doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılan yakalama maşasıyla engereği bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı. Engereğin direnmesi ve kümesin dar olması sebebiyle Özel, yılanı kuyruğundan tutarak kovaya koydu.

Yaklaşık 2 metre boyundaki koca engerek, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından yeniden doğal ortamına salındı.

Koca engerek, Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak biliniyor ve son zamanlarda Tunceli’de sık sık görülüyor.