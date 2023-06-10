Türkiye’yi ‘saldırgan’ devlet olarak niteledi ABD'li Senatör Schumer'den skandal Türkiye çıkışı

Schumer, Türkiye'nin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu iddia ederek, dünyanın Türkiye'nin bölgedeki saldırganlığına karşı durması gerektiğini savundu.

ABD'nin Türkiye'ye güvenmesinin tehlikeli olduğunu öne süren Schumer, Türkiye'nin işlediği suçlardan sorumlu tutulması için diplomatik girişimler yapılması gerektiğini söyledi.

Schumer ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon ekipmanları satışını değerlendirmek için Kongre'nin görevli olduğunu belirtti.

Schumer, tüm dünyanın, “Türkiye’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki saldırganlığına karşılık vermesi gerektiğini” savunarak, “ABD’nin uluslararası normları ve dünya düzenini koruması için Türkiye’ye güvenmesi gerektiği fikri sadece tehlikeli olmakla kalmayıp aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehdit etmektedir” dedi.

Schumer, “ABD’nin ve uluslararası toplumun Türkiye’yi işlediği suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum” diye ekledi.