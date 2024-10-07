Türkiye'yi sarsan katliamın ortaya çıkardığı sinsi örgütlenme

İncel, kavramı İngilizce’de “İnvoluntary celibacy”nin (İstemsiz bekar) kısaltılmış hali…

Son yıllarda sosyal medyada sık kullanılmasıyla hayatımıza giren bu kavram, yeni nesil bazı erkek grupları tarafından sahiplenilerek internet üzerinden örgütlenildi.

İNCELLER NEREDE ÖRGÜTLENİYOR

Örgütlenen gruptaki bireyler, 12 ila 20 yaşları arasındaki erkeklerden oluşuyor. Discord, Twitch, Kick, Telegram gibi sosyal medya platformlarında bir araya gelen gençler, vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında ya da telefonda geçiren, insanlarla iletişimi zayıf, asosyal, dış görünüşleriyle problemleri olan, özgüvenleri düşük profillerden oluşuyor.

GENÇ KIZLARA ŞANTAJLAR YAPILIYOR

Fatih surlarındaki tüyler ürperten cinayet sonrası sosyal medyada tek tek “İncellerin” zorbalığına maruz kalan genç kızların videoları gün yüzüne çıktı.

Sahte isimlerin ve fotoğrafların arkasına sığınan İnceller, internette acımazca hareket edip, kadınları hedef alıyor.

Kiminin kişisel bilgilerini ele geçirip, şantaj yapıyor; kimine topluca psikolojik şiddet uyguluyor.

İNCELLER KÜÇÜMSENMEMELİ

“İncel” denilerek küçümsenen yeni nesil erkeklerin içinden nasıl şiddet yanlısı psikopatlar çıktığı son dönemde gerçekleşen korkunç olaylarda görüldü.

Uzmanlar, uzun yıllardır bilgisayar başında saatlerce birilerinin öldürülerek “seviye” atlandığı oyunları, ağır şiddet olayları barındıran film ve dizilerin bu çocukların psikolojilerini olumsuz etkilediği anlatıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde “Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı” düzenledi.

Rapora göre oyunlar üzerindeki güçlü karakterler, çocukları ciddi şekilde etkiliyor. Oyun bittikten sonra sosyal ilişkilerde zayıflama yaşanıyor. Çocukların telefonları eline almadıklarında güvensizlik yaşadıkları ifade ediliyor.

Günümüzde sadece oyun, film ve diziyle sınırlı değil.

“Sanal Kafeler” diyebileceğimiz sosyal medya platformlarında bir insanın nasıl lime lime doğranacağı “masal” gibi anlatılıyor.

“BİLGİSAYARI ŞİFRELİ…”

İşte İstanbul’da işlenen cinayet…

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i vahşice katleden Semih Çelik’in babası Adem Çelik, çocuğunun “Zeki” biri olduğu halde liseyi bitirmek istemeyip, açıktan devam ettiğini ifadesinde anlattı.

Öğretmenlerinin, bilgisayarla haşır neşir diye “Yazılıma” yönelmesini istediği katil Semih, bir kasapta işe girip çalıştı.

Katlettiği iki kız arkadaşı dışında görüştüğü bir arkadaşı olmayan, sadece ihtiyaçları için dışarı çıkan, bütün vaktini bilgisayar ve telefon başında geçiren, uyuşturucu kullanıp psikoloğun verdiği ilaçları kullanmayan, göğsüne bıçak sokup intihara kalkışan ve 3 hafta hastaneye yatırılan biri Semih Çelik…

Pandemi döneminden itibaren saatlerce bilgisayar başında vakit geçiren katil, bilgisayarına da ailesi kurcalamasın diye şifre koymuş.

Aile, Semih’in neler okuduğundan, nerelerde gezdiğinden, kimlerle irtibat kurduğundan haberinin olmadığını söylüyor.

"UYUŞTURU YA DA PSİKOLOJİK SORUN" ŞİDDETİ AÇIKLAYAMAZ

Klinik psikologlar, kişinin uyuşturucu bağımlısı veya psikolojik sorunlarının olmasının kadınlara yönelik şiddeti açıklayamaz diyor.