Türkiye'yi temsil eden küçük Ali, dünya 3'üncüsü oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de ortaokul öğrencisi Ezel Ali Altın (12), Tayland'da 23 ülkeden 800 öğrencinin katılımı ile düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) final turunda kendi yaş kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

Tayland'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI), final turu ile tamamlandı. Mersin'den Yenişehir 24 Kasım Ortaokulu öğrencisi Ezel Ali Altın, 800 öğrencinin ve 23 ülkenin katılımıyla World Mathematics Invitational (WMI) final turunda kendi kategorisinde dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

'ASLA PES ETMEYECEĞİM'

Geçen yıl Malezya'da yapılan aynı organizasyonda da dünya ikincisi olan Ezel Ali Altın, "Altın bekliyordum ama bronz da büyük başarıdır benim için. Tayland'da ülkemizi temsil ettiğim için çok mutluyum. Türk bayrağını kaldırdım, ülkemi gördüler. Bu yarışma her yıl zorlayan bir yarışmadır. Her sene zorladığı gibi, yarışmaya da katılımcı sayısı daha da artıyor.

Bundan sonraki sınavlara katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Büyüyünce hedefim, bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü benim matematiğim iyi. Matematiği iyi olan, bilim insanı olabilir. Kendime rol model olarak ünlü fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'i seçtim. Onun gibi başarılı bir insan olmak istiyorum" dedi.

