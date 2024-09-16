Türkiye'yi yasa boğan bir acı daha: Konya'da 2 yaşındaki bebek çadırda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'yi yasa boğan bir acı daha: Konya'da 2 yaşındaki bebek çadırda ölü bulundu

Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesi ve Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara maruz kalmasıyla sarsılırken, Konya'dan bir acı haber daha geldi. Kulu ilçesinde mevsimlik işçi ailenin 2 yaşındaki bebeği Yusuf Ç., çadırda hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Konya'dan gelen bir haber Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu. Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan bir aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz buldu.

Aile, hemen Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak yapılan incelemeler sonucunda bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yusuf Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Bu acı haber, Türkiye'de çocukların güvenliği ve korunması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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