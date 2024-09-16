Türkiye'yi yasa boğan bir acı daha: Konya'da 2 yaşındaki bebek çadırda ölü bulundu

Konya'dan gelen bir haber Türkiye’yi bir kez daha yasa boğdu. Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan bir aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç.'yi çadırda hareketsiz buldu.

Aile, hemen Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak yapılan incelemeler sonucunda bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayın şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yusuf Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Bu acı haber, Türkiye'de çocukların güvenliği ve korunması konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.