Türkler Hamburg'u salladı. Yer gök Kırmızı Beyaz diye inledi

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Hamburg şehrindeki 61 bin kişilik Volksparkstadion'da oynanacak kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele öncesi Türk taraftarlar Hamburg sokaklarını inletti.

Büyük coşku Stellingen Tren İstasyonu'nda başladı. Binlerce Türk taraftar, DJ eşliğinde marşlar söyledi, Ay-Yıldızlı ekibimize büyük destek verdi.

Ardından stada doğru yürüyüş başladı. Meşaleler eşliğinde tezahüratlarla Hamburg sokaklarını "Türkiye" diye inleten Türk taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.