Türkler Hamburg'u salladı. Yer gök Kırmızı Beyaz diye inledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkler Hamburg'u salladı. Yer gök Kırmızı Beyaz diye inledi

Binlerce Türk, Hamburg sokaklarını "Türkiye" diye inletti. Çekya maçı öncesi coşku tavan yaptı.

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

aa-20240622-34944898-34944894-2024-avrupa-futbol-sampiyonasi-turkiye-portekiz.jpg

Hamburg şehrindeki 61 bin kişilik Volksparkstadion'da oynanacak kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

whatsapp-image-2024-06-26-at-19-15-10.jpeg

Zorlu mücadele öncesi Türk taraftarlar Hamburg sokaklarını inletti.

whatsapp-image-2024-06-26-at-19-14-23-1.jpeg

Büyük coşku Stellingen Tren İstasyonu'nda başladı. Binlerce Türk taraftar, DJ eşliğinde marşlar söyledi, Ay-Yıldızlı ekibimize büyük destek verdi.

whatsapp-image-2024-06-26-at-19-14-48.jpeg

Ardından stada doğru yürüyüş başladı. Meşaleler eşliğinde tezahüratlarla Hamburg sokaklarını "Türkiye" diye inleten Türk taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.

İlgili Haberler
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Erden Timur fırtınası
Milli takımda saatler kala müjde
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti
Son Haberler
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı Ekonomi
Gençlerin vay haline. Evlenmenin maliyeti dudak uçuklattı
Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor Spor
Almanya bu çılgın 2 Türk taraftarı konuşuyor
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı Gündem
13 şehit anısına yapılacak anıt için arsasını bağışladı
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu Dünya
ABD'de 4 eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz Dünya
BM: Silahlı çatışmada çocuklara zarar vermenin hiçbir gerekçesi olamaz
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı Spor
Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu Dünya
Milyonların beklediği açıklama geldi. Kıdem tazminatı tavanı belli oldu