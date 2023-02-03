Türkler öz yurdunda yabancının kiracısı oldu. Öz yurdunda garipsin öz yurdunda parya

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirası dolar ve Euro karşısında her geçen gün değer kaybederken Türkiye’de yabancıya konut satışında da patlama yaşandı.

2022’de gerçekleşen 4 konut satışının 1’i yabancılar tarafından gerçekleştirilirken 2021’e göre yabancıya satış yüzde 80 arttı.

12 BİNDEN 21 BİNE SIÇRADI

2022’deki toplam 80 bin 459 konut satışının 21 bin 860’ını yabancılar gerçekleştirirken bu rakam 2021’de toplam 66 bin 691 satışta 12 bin 384 konut yabancılar tarafından alınmıştı.

2021’de toplam konut satışı içinde yabancı payı yüzde 18,6 iken 2022’de bu rakam 27,2’ye fırlamış durumda.

Türkiye’de Türkler için ev almak hayal olurken fahiş kira fiyatları nedeniyle vatandaşlar kiralık daire bulmakta bile zorlanıyor.

“DAİRELER 15-20 MİLYONA SATILIYOR”

Özellikle Antalya’daki kira ve ev fiyatlarındaki artışın savaş sonrası daha da artığını belirten bir emlakçı, “2000’lerin başında 20-30 lira olan metrekare fiyatları şuan da evin durumuna göre 200-300 liraya kadar artmış durumda. Bu artış 1+1’lerde 3 katına kadar çıkıyor. Antalya’da özellikle Rus, İran ve Ukraynalı yoğunluğu yaşanmakta. Gelenlerin paralı insanlar olmasına da gerek yok çünkü 1 Euro 20 lira olmuş durumda, adamların alım gücü çok fazla. Yabancı için çok fazla olmayan para TL bazında hayli yüksek bir meblağa denk gelmekte. Bu nedenle şuan 1+1’ler 15-20 milyona satılıyor” dedi.

“KOTA GETİRİLMESİ DE ÇARE OLMADI”

Normal bir Türk vatandaşının çok zorlanacağı bir döneme girdiğini belirten emlakçı O.B., “Lara ve Konyaaltı önceden çok ilgi gören yerlerdi. Ancak Konyaltı’nda Hurma, Sarısu ve Liman mahalleri gibi bazı mahallelerde yabancıya ikametin kapatılması ve kota getirilmesi sonrası ilgi, Kepez gibi çevre ilçelere kaymış durumda. Şuan Kepez’de bile kiralar 9-10 bin TL’den başlıyor” dedi.

“70-80 BİN DOLARA ALIP OTURUYOR VATANDAŞLIK ÖNEMLİ DEĞİL Kİ”

Yabancı için en kolay vatandaşlık alma yönteminin ev almak olduğunu belirten O.B., “Konut alana vatandaşlık için birkaç yöntem var. 400 bin dolar üzerinde konut alırsa, 500 bin doları 3 yıl boyunca BES sisteminde bloke ederse veya 50 kişilik istihdam yaratırsa vatandaşlık alabiliyor. Ancak en kolayı konut almak. Çünkü ev alıp satıp kar elde ediyorlar. Ruslarda zaten vatandaşlık çok önemli değil. 70-80 bin dolara 1.5-2 milyon TL’lik yer alıyor. İkametgah alıp oturuyor, kimse neden oturuyorsun diyemez zaten” diye konuştu.

“YABANCIYA KONUT SATIŞ SINIRI GETİRİLMELİ”

Özellikle Antalya ve İstanbul gibi illerde acil önlem alınması gerektiğini belirten O.B. “Önlem olarak TOKİ’lere ağırlık verilmesi lazım. TOKİ’lerde rantın önüne geçmek için belirli bir süre oturduktan sonra tapuların verilmesi lazım. Buralardan gelir elde edilirse hiçbir faydası olmaz. Mesela en az 10 yıl oturacak, kira karşılığı tapusunu alacak. Kredilerde uzun vadeli, düşük faizli imkanların yaratılması. Buradaki memurlara geçmişteki gibi doğu görevi olanlara yapıldığı gibi ekstra bir ödeme, konut yardımı. Dar gelirliye vergi indirimi vb. devletin ekonomik tedbirler alması çok önemli. Memurun maaşı diyelim ki 20 bin TL. Yüzde 40’ı tutarında aylık ödemeyle ev sahibi olma imkanı getirilmeli ki insanlar kira öder gibi ev sahibi olsun. Yabancıya ev alma kısıtı getirilmeli, 1 evden fazla almamaları sağlanmalı. Alıp satıyor evi ben ondan değer artış vergisini alabilecek miyim adam çekip gittiğinde acaba? Bu çok önemli bir konu” dedi.