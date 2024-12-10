Türkleri sevinçten havalara uçuracak iflas. Türkiye'ye dolar yağacak

Küresel ekonomik kriz derinleşirken, Rusya'da büyük bir iflas haberi geldi. Moskova Tahkim Mahkemesi, ülkenin en büyük ayakkabı üreticisi ve perakende satış zincirlerinden biri olan Ralf Ringer’in iflasını onayladı.

Bu karar, şirketin alacaklısı Stivali'nin başvurusu üzerine alındı. Ralf Ringer’in iflası, özellikle Türk ayakkabı markaları için yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahip.

Ralf Ringer, 1996 yılında erkek ayakkabıları üretmek üzere kuruldu. Zamanla kadın ayakkabıları üretmeye de başladı ve Moskova, Zarayksk ile Vladimir’deki fabrikalarıyla büyük bir üretim kapasitesine sahipti. Şirket, Rusya genelinde 235 şehirde mağazalar açmış, Kazakistan, Ermenistan ve Ukrayna gibi ülkelere de yayılmıştı.

SEKTÖRDE BOŞLUK DOĞACAK

Ancak, mali sorunlar sonunda şirketi iflasa sürükledi. Alacaklı şirket Stivali'nin başvurusu üzerine, borçlarının ödenmemesi ve özellikle 20,7 milyon ruble (yaklaşık 194 bin dolar) tutarındaki kira borcunun ödenememesi, şirketin tasfiyesine karar verilmesine neden oldu.

Ralf Ringer, bu kira borcunu ödemeye çalıştığını, ancak Moskova Presnenskiy Bölge Mahkemesi tarafından şirketin tüm banka hesaplarına daha önce el konulması nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini açıkladı.

Kasım 2024'te şirketin CEO'su Andrey Berejniy, 588 milyon ruble (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarındaki KDV’yi ödememekle suçlandı ve beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ralf Ringer’in iflasının ardından, sektörde önemli bir boşluk doğması bekleniyor. Özellikle Türk markalarının, Rusya’da ayakkabı sektörüne yönelik büyük bir fırsat yakalayabileceği öngörülüyor. Daha önce beyaz eşya ve diğer sektörlerde Rusya pazarına adım atan Türk firmalarının, bu yeni gelişme ile birlikte ayakkabı sektörüne yatırım yapması olası.

TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Uzmanlar, bu boşluğun doldurulması için Türk markalarının Rusya'da daha kapsamlı bir şekilde faaliyet göstermeye başlayacaklarını belirtiyor. Bu durum, Türk şirketlerinin Rusya'da güçlü bir pazar payı elde etmeleri için bir şans sunuyor.

Ralf Ringer'in iflası, yalnızca bir şirketin tasfiyesi değil, aynı zamanda Rusya’nın ayakkabı sektöründe dengelerin değişmesi anlamına geliyor.

Şirket, uzun yıllar boyunca Rusya’nın önde gelen ayakkabı markalarından biri olarak faaliyet gösterdiği için, sektördeki diğer oyuncular için de önemli bir boşluk oluşturuyor. Bu da Türk ayakkabı markalarına, Rusya pazarında hızla büyüme ve güçlenme fırsatı veriyor.

Özetle, Rusya'daki bu büyük iflas, Türk ayakkabı sektörüne yeni bir fırsat alanı sunuyor. Türk firmalarının, Ralf Ringer’in yerine geçerek, sektördeki boşluğu doldurması bekleniyor. Bu gelişme, aynı zamanda Türk markalarının uluslararası alandaki güçlerini artırmalarına da olanak sağlayabilir.