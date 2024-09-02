Türkmen tenisçilere büyük onur

7-14 Eylül tarihleri ​​arasında Kamboçya'da düzenlenecek Grand Slam Tennis adlı turnuvaya Asya'nın en iyi 24 tenisçisi ve 14 yaş altı kadın tenisçileri katılacak.

Türkmenistan'ın birinci raketi olan Ilima Huseynova, 14 yaş altı tenisçiler arasında Asya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu yıl, Hindistan'daki bir turnuvada çiftlerde altın madalya da dahil olmak üzere uluslararası turnuvalarda dört madalya kazandı.

1 Ekim'de 11 yaşına girecek olan Sulgun İshankuliyeva da Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda kazandığı zaferler de dahil olmak üzere üstün başarıları nedeniyle davet aldı. Kamboçya'daki turnuva, 2025 Avustralya Gençler Açık ve diğer uluslararası turnuvalara katılacak raketlerin belirleyecek bir eleme müsabakası olduğu için ayrıca bir öneme sahip.