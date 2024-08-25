Türkmenistan iyot üretimine hız verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Türkmenistan iyot üretimine hız verdi

Jeolog ve kimyagerlerin tahminlerine göre Monçuklu, Ekerem, Çeleken, Guyular ve Boyadağ yataklarının derinliklerinde iyot-brom bakımından zengin termal suların zengin kaynakları bulunmakta.

Türkmenistan gazetesinde yer alan habere göre Boyadağ, bir zamanlar yanardağ olup zamanla sönmüş olup, termal suları halen endüstriyel ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Boyadağ yatağında endüstriyel iyot ekstraksiyonu için, kimyasal hammaddelerin toplanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmış üretim atölyeleri bulunmaktadır. Boyadağ yatağının gelişimi ve endüstriyel gelişimi geçen yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Hammaddeleri bugün hala Balkanabat İyot Fabrikası'nda işlenmektedir.

Balkanabat İyot Fabrikası, ürünleri uluslararası standartlara uygun kalitede olan Devlet Kuruluşu Türkmenhimiya'nın en eski kuruluşlarından biridir. Tesis, 1998 yılında ürünlerinin yüksek kalitesi nedeniyle Uluslararası Platin Yıldız Ödülü'ne ve 2000 yılında Madrid'de Uluslararası Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

İyot ihracata yönelik bir üründür ve aynı zamanda ithalatın yerini alır. Bu kimyasal element çok işlevlidir ve gıda ve ilaç endüstrilerinde, demir dışı metalurjide, renkli boyaların, sentetik kauçukların ve karma yemlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda üretilen kimyasal ürünlerin hacminin artırılmasına ve ürün yelpazesinin genişletilmesine ihtiyaç vardır.

Bu amaçla bağımsızlık yıllarında Bereket etrapında yerel doğal kaynaklara dayalı olarak talep edilen iyot üretimine yönelik yeni kapasiteler devreye alındı. Ham maddeleri iyotlu kalemler ve diğer ilaç ve kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılan aynı etraptaki Guyular ve Chalja yatakları bunda önemli bir rol oynamıştır.

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