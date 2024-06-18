Türkmenistan ve Polonya Dışişleri Bakanlığı istişarelerde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkmenistan ve Polonya Dışişleri Bakanlığı istişarelerde bulundu

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan ve Polonya Dışişleri Bakanlıkları 17 Haziran'da Varşova'da siyasi istişarelerde bulundu.

İstişareye Türkmen tarafından Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akhmet Gurbanov, Polonya tarafından ise Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marek Pravda başkanlık etti.

Taraflar siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki güncel etkileşim konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkmen-Polonya ortaklığının güçlendirilmesine karşılıklı olarak odaklandıkları belirtildi.

Taraflar, ticari, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve yasal çerçevenin iyileştirilmesine vurgu yaparak, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğinin yoğunlaştırılması yönündeki karşılıklı kararlılıklarına vurgu yaptılar.

Toplantıda, siyasi ve diplomatik yönde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması amacıyla Türkmenistan ve Polonya Dışişleri Bakanlıkları arasında 2025-2026 İş Birliği Programı imzalandı.

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