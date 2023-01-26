Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, milletvekili adaylığı için başvurular 24 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Türkmenistan Seçim Kanunu'na göre, aday gösterme hakkı, seçimin belirlenen gününden önce kayıtlı olan siyasi partilerin yanı sıra sivil inisiyatif gruplarına ait olacak.

Anayasaya göre, 5 yılda bir düzenlenen milletvekili seçimleri 26 Mart'ta yapılacak.

İlgili kanunun 44. maddesine göre, milletvekili adaylığı süreci seçimden 60 gün önce başlıyor ve seçime 30 gün kala sona eriyor.