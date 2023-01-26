26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Türkmenistan’da Merkez Seçim Komisyonu, milletvekili adaylığı için başvuruların 24 Şubat'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:27
Takip Et

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu

Türkmenistan’da seçim takvimi belli oldu
+
Aa
-

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, milletvekili adaylığı için başvurular 24 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Türkmenistan Seçim Kanunu'na göre, aday gösterme hakkı, seçimin belirlenen gününden önce kayıtlı olan siyasi partilerin yanı sıra sivil inisiyatif gruplarına ait olacak.

Anayasaya göre, 5 yılda bir düzenlenen milletvekili seçimleri 26 Mart'ta yapılacak.

İlgili kanunun 44. maddesine göre, milletvekili adaylığı süreci seçimden 60 gün önce başlıyor ve seçime 30 gün kala sona eriyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
6
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
7
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan istifa eden Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan istifa eden Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan istifa eden Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy görevinden istifa etti
﻿İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy görevinden istifa etti
﻿İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy görevinden istifa etti
﻿Tilkiye çarptı, kaldırıma çıktı 4 yaralı
﻿Tilkiye çarptı, kaldırıma çıktı 4 yaralı
﻿Tilkiye çarptı, kaldırıma çıktı 4 yaralı
﻿ABD'den Wagner'e yaptırım
﻿ABD'den Wagner'e yaptırım
﻿ABD'den Wagner'e yaptırım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.