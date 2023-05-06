Türkmenistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Türkmenistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türkmenistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Türk seçmenler, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Aşkabat Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme sürecinin başladığı Türkmenistan'da yeterli sayıda Türk seçmen olduğu için büyükelçilikte sandık kurulduğunu ve seçmenlerin 6-7 Mayıs'ta oy kullanabileceklerini belirtti.

Oral, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda ülkedeki Türk seçmenlerin, Aşkabat Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta oy kullanabilecekleri bilgisini verdi.

(AA)

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