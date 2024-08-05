Türkmenistan'da Urduca öğretilecek

Türkmen heyetinin bu hafta Pakistan'a yaptığı çalışma ziyareti sırasında taraflar, Dovletmammet Azadi'nin adını taşıyan Türkmen Ulusal Dünya Dilleri Enstitüsü'nde Urdu dilinin incelenmesi için bir bölüm açılması konusunda anlaşma sağladı.

Ziyaretin sonuçları, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov tarafından ülkenin Bakanlar Kurulu'nun bir sonraki toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Müzakerelerde sosyal alanda işbirliği konularına da değinildi. Özellikle Pakistan Diplomasi Akademisi'nin düzenlediği kurslara Türkmen diplomatların gönderilme ihtimali görüşüldü.