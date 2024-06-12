TÜRKPATENT'ten tasarım merkezi hamlesi

TÜRKPATENT tasarım merkezlerini sınai mülkiyet kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. TÜRKPATENT'TEN yapılan açıklamada, geliştirme programıyla Türkiye'de bulunan 300'ü aşkın tasarım merkezine eğitimler verileceği belirtildi. Ayrcıa tescilli tasarım sayılarının artırılması ve katma değerli üretimin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ankara, Eskişehir, Kütahya, Karabük, Konya ve Sivas'taki tasarım merkezleri temsilcilerinin katılımıyla programın ilk ayağı TÜRKPATENT’te yapıldı. Temsilcilere, sınai mülkiyet haklarının önemi, firma içi sınai mülkiyet süreçlerinin yönetimi, tasarım tescil başvuru süreci, tasarım tescili ve sağladığı haklar, tasarımın firmaya sağladığı avantajlarla ilgili eğitimler verildi.

TÜRKPATENT Başkanı Zeki Durak yerli tasarım başvuru sayısında Türkiye'nin dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu belirtti.

Rekabet gücünü artırmada tasarım ve inovasyonun kilit rol oynadığını aktaran Durak, başarılı firmaların artık sadece ürün ve hizmet üretmekle değil, aynı zamanda yenilikçi ve özgün tasarımlarla da öne çıktığını vurguladı. Durak, söz konusu geliştirme programının yıl içinde İzmir, İstanbul ve Adana'da da uygulanacağını bildirdi.