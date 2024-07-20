Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı

Kaynak: DHA
Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın, geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi. Türksat 6A’nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece Doğu yörüngesine ulaştığını açıkladı.

"BURADA İLK KEZ AÇILACAK"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece Doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A’nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak.

Böylece Türkiye olarak 50 derece Doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz Ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız; Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" dedi.

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