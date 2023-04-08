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Şarkıcı Edis'ten kötü haber geldi. Turne için hazırlık yapıyordu

Son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı Edis, önceki akşam gazeteciler ile sohbet etti. Keyifsiz olduğu gözlemlenen Edis, bileğini incittiğini için konserlerine ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı yakın zamanda turneye başlayacağının da müjdesini verdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:22
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Turne için hazırlık yapıyordu. Şarkıcı Edis'ten kötü haber geldi.

Şarkıcı Edis'ten kötü haber geldi. Turne için hazırlık yapıyordu
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Ünlü şarkıcı Edis önceki akşam Etiler'de gezmeye çıktı. Bir mekandan çıkarken objektifelere yansıyan Edis, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu keyifsiz halleri ile dikkat çekti. Kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Edis, sol bileğini incittiği için biraz moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Bu yüzden konserlerine ara verdiğini dile getiren şarkıcı, bir hafta sonra ise iyileşeceğini söyledi.

Edis, konuyla ilgili, "Yakında yeni şarkım çıkıyor. Bu biraz farklı ve kişisel oldu. Bu yüzden biraz mutluyum" dedi. Ünlü şarkıcı, ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ertelediği turneye Azerbaycan'da başlayacağını da ifade etti.

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