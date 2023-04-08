Şarkıcı Edis'ten kötü haber geldi. Turne için hazırlık yapıyordu

Ünlü şarkıcı Edis önceki akşam Etiler'de gezmeye çıktı. Bir mekandan çıkarken objektifelere yansıyan Edis, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu keyifsiz halleri ile dikkat çekti. Kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Edis, sol bileğini incittiği için biraz moralinin bozuk olduğunu ifade etti. Bu yüzden konserlerine ara verdiğini dile getiren şarkıcı, bir hafta sonra ise iyileşeceğini söyledi.

Edis, konuyla ilgili, "Yakında yeni şarkım çıkıyor. Bu biraz farklı ve kişisel oldu. Bu yüzden biraz mutluyum" dedi. Ünlü şarkıcı, ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ertelediği turneye Azerbaycan'da başlayacağını da ifade etti.