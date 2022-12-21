Turpun yararları nelerdir?

Dyt. Nilüfer Tokgöz, turpun yararları hakkında bilgiler verdi. İşte ayrıntılar:

Turİçeriğindeki C vitamini sayesinde turp, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu nedenle kilo kontrolü için idealdir.

Turp, C vitamini, Folik asit, Potasyum açısından zengin. Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp; B6, B2 (Riboflavin), Magnezyum, Kalsiyum kaynağı.

Kabızlığa karşı faydalıdır. Kabızlık problemi yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.

İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Dyt. Nilüfer Tokgöz konuya ilişkin şunlar söyledi:

“Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi öneriliyor. Fazla miktarda tüketilmesi bağırsak hareketlerini artırarak ishale sebep olabilir. Turpun gaz yapıcı özelliği vardır. Bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.

İçerdiği yüksek oksalat sebebiyle turpun fazla miktarda tüketilmesi vücutta mineral kaybına yol açar. Çünkü oksalatlar, demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına neden olur. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler turp tüketmemelidir.”