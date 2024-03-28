TÜRSAB turizm yüzyılı iftarında hedeflerini anlattı

Çağlar Çağatay
TÜRSAB turizm yüzyılı iftarında hedeflerini anlattı
Turizmi 12 aya yaymayı hedefleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, başlattığı Turizm Yüzyılı İftarları’nın ilk buluşmasını İstanbul’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen iftar organizasyonuna, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu Başkanları, İhtisas Başkanları, İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentası temsilcileriyle çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

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‘TURİZM TÜM ÜLKEYE DENGELİ BİR ŞEKİLDE DAĞILMALI’

TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya konuşmasında Ramazan ayının manevi açıdan önemine dikkat çekti.

Ülke ekonomisi açısından çarkları harekete geçiren, döviz girdisi sağlayan, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan yapısıyla turizmin önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Bağlıkaya, bu bağlamda TÜRSAB'ın da büyük bir sorumluluk taşıdığını anlattı.

“Turizm Yüzyılı” projesiyle turizmi 12 aya yaymak istediklerini belirten Bağlıkaya, turizmi tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak ve yüksek gelirli turist oranını artırmanın en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Bu projeyle turizmin ülkemize sağladığı katkının artırılmasını amaçladıklarını belirten Bağlıkaya, turizmle elde edilen kazanımların ülke genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılmasını ve paylaşılmasını hedeflediklerini de ekledi.

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‘YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM'

TÜRSAB'ın köklü geçmişinin turizmde yol haritası için büyük bir dayanak oluşturduğunu ifade eden Bağlıkaya, birliği ve sektörü ileriye taşımak için yılmadan çalışmaya edeceklerini de açıkladı.

SEYAHAT ACENTALARI ADAYI YAKINDAN TANIDI

Buluşmaya katılan seyahat acentası temsilcileri ve basın mensupları, Yassıada'yı gezdi ve tarihine dair bilgi aldı.

HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

TÜRSAB tarafından hayata geçirilen Turizm Yüzyılı projesi, tarihi, kültürü ve üstün olunan diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı ve yüksek gelir grubundan ziyaretçileri artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında ise şu çalışmaların yapılması hedefleniyor:

- Turizm için önemli plan, envanter gibi mevcut çalışmalar derlenerek işlevli hale getirilecek.

- Türkiye'deki seyahat acentalarına özel eğitimler verilecek.

- Bölgelerin sahip olduğu değerlere özgü pazarlama stratejileri geliştirilecek.

- Bölgelerin öne çıkan turizm özelliklerine uygun hedef fuarları belirlenip acentaların ücretsiz katılımları sağlanacak.

- Yerel efsaneler, hikayeler turizm amaçlı işlenerek kültürel ve sanatsal unsurlar olarak ürün haline getirilecek.

- Bölgelere özgü turistik ürünlere ilişkin tanıtım materyalleri oluşturulacak.

- Yerel halkın turizm faaliyetlerine katılması için çalıştaylar yapılacak, yerel düzeyde farkındalık artırılacak.

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