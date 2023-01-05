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Kapış kapış satılıyor. Gribe karşı bağışıklığını güçlendiriyor

Covid-19 pandemisi döneminde satışları zirveyi yapan 23 yıldır turşucu Ünal Atalay’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:27
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Turşu gribe karşı bağışıklığını güçlendiriyor

Kapış kapış satılıyor. Gribe karşı bağışıklığını güçlendiriyor
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İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yoğun talep gösterdikleri görüldü.

Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de artan ‘üçlü salgın’ olarak adlandırılan grip salgını insanların yaşamını olumuz etkiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların yakalandığı ve ağır geçirdiği salgın, hastanelerde yer yer yoğunluk neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ise farklı yollara başvuruyor. Maske kullanımının azalmasıyla artan ve daha kolay yayılan salgına karşı insanlar çeşitli yiyeceklerle dirençlerini arttırıyor. O yiyeceklerden biri olan turşu ve turşu suyu vatandaşlarca sıkça tercih ediliyor. Kilogram fiyatı 60 TL olan turşu çeşitlerini, içecek olarak da bardağı 7,5 TL’den satılan turşu suyunu insanlar sık tüketmeye özen gösteriyor.

“ÇOK YOĞUN TALEP OLDU, TURŞU SUYUMUZ YETMEMEYE BAŞLADI”

Covid-19 pandemisi döneminde satışları zirveyi yapan 23 yıldır turşucu Ünal Atalay, son dönemlerde baş gösteren salgının da satışlarını olumlu yönde etkilediğine değindi. Turşularda doğal probiyotiğin ortaya çıktığının altını çizen tecrübeli esnaf Altalay şunları belirtti:

“Özellikle son 2 yıldır yani pandemiden sonra turşu suyuna çok talep oldu. Özellikle litre bazında biz bu kadar satmıyorduk. Pandemiden sonra litre satışımız daha da çok arttı. Bizim turşu suyumuzun içerisinde sarımsak suyu, lahana suyu ve elma sirkesi var. Bunlar bir araya geldiği zaman doğal probiyotik ortaya çıkıyor. Bu yüzden turşu suyuna çok talep oldu. Hatta biz camımıza ‘gribin şifası’ diye yazdık. Rahatsızlık geçirenler, özellikle grip rahatsızlığı ve korona virüs döneminde çok turşu suyu sattık. Özellikle 2 ve 3 litrelik satışlar yaptık. Hatta şöyle anlatayım, 3 litreden fazla turşu suyu vermedik. Çok yoğun talep oldu, turşu suyumuz yetmemeye başladı. Bu yüzden 3 litreden fazla vermiyorduk. Normalde bizde en çok lahana, salatalık ve acı biber gider ama pandemi döneminde sarımsak turşusu çok satılmaya başlandı. Sarımsağı çok faydalı olduğu için turşu suyuna da atıyoruz. Şu anda sarımsak turşusu ve lahana turşusu çok satılıyor. Biz de hepsi aynı, 60 lira tek fiyat. Hiçbir turşucu yazın dükkânı kapatmaz. Biz Eskişehir gibi seri bir yerde dükkânı kapatıyoruz çünkü koruyucu madde atmadığımız için havalar biraz ısındığı zaman turşular beyazlıyor ve yumuşama yapıyor. Sadece tuz atıyoruz. Kimi turşuya limon, kimi turşuya da sirke atıyoruz. Biz yazın turşu suyunu bardak olarak daha çok satıyoruz. Turşuyu da kışın daha çok satıyoruz. Müşterilerimiz, özellikle kışın turşu suyunu şişe olarak daha fazla tercih ediyor”

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