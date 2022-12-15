Önlediği hastalığı duyunca çok şaşıracaksınız. Uzmanları bile şaşırtan faydası

Özellikle kış aylarında tüketilen turşu suyunun faydalarını say say bitmiyor. Doğal ilaç olarak bilinen turşu suyu adeta şifa dağıtıyor.

Turşu suyunun Alzheimer’a olan etkisi ise herkesi şaşırtıyor.

Turşunun içindeki sarımsak sayesinde sinir sistemi güçleniyor. Sarımsağın içinde bulunan flavonidler isimli materyallerin Alzheimer hastalığı için son derece faydası olduğu da öğrenildi.

Turşu suyu içerisinde A, C ve K vitaminleri ile magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum mineralleri turşu içeriğinde oldukça çok bulunuyor. Turşu suyu içerisinde asetik asidin yağ azaltma özelliği de var.

FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kan şekerini dengeliyor

Alzheimer’ı önlüyor

Kabızlığı önlüyor

Kilo verilmesine yardımcı oluyor

Sindirim sistemini güçlendiriyor

Kas kasılmalarını geçiriyor

Boğaz ağrısıına iyi geliyor

Cildi güzelleştiriyor.