Önlediği hastalığı duyunca çok şaşıracaksınız. Uzmanları bile şaşırtan faydası

Özellikle kış aylarında tüketilen turşu suyunun faydalarını say say bitmiyor. Doğal ilaç olarak bilinen turşu suyu adeta şifa dağıtıyor.
Turşu suyunun Alzheimer’a olan etkisi ise herkesi şaşırtıyor.
Turşunun içindeki sarımsak sayesinde sinir sistemi güçleniyor. Sarımsağın içinde bulunan flavonidler isimli materyallerin Alzheimer hastalığı için son derece faydası olduğu da öğrenildi.
Turşu suyu içerisinde A, C ve K vitaminleri ile magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum mineralleri turşu içeriğinde oldukça çok bulunuyor. Turşu suyu içerisinde asetik asidin yağ azaltma özelliği de var.
FAYDALARI
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kan şekerini dengeliyor
Alzheimer’ı önlüyor
Kabızlığı önlüyor
Kilo verilmesine yardımcı oluyor
Sindirim sistemini güçlendiriyor
Kas kasılmalarını geçiriyor
Boğaz ağrısıına iyi geliyor
Cildi güzelleştiriyor.
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